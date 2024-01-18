باحث أثري عن اختيار سليم حسن شخصية معرض الكتاب: نموذج للنضال العلمي الوطني

علق الدكتور شريف شعبان باحث أثري على اختيار الباحث المصري الراحل سليم حسن شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب العام الجاري 2024، قائلّا إنَّه نموذج للنضال العلمي الوطني في مصر، خاصة أنه ظهر في وقت كان الأجانب يسيطرون فيه على حقل الآثار.

وأضاف «شعبان»، في حواره مع القناة الأولى: «في بداية حياته عمل مدرسا، ولكن مع مع ضغط أحمد كمال باشا مؤسس علم الآثار المصرية توسط له ليخرج في بعثات أجنبية بفرنسا».

حصل على 3 دبلومات من فرنسا

وتابع: «حصل سليم حسن على 3 دبلومات حسن، واحدة من المدرسة الكاثوليكية ودبلومتان من جامعة السوربون، فقد تعلم اللغة المصرية القديمة والميثولوجيا المصرية القديمة والحضارة المصرية، وتعلم على يد عالم الآثار الروسي الشهير فلاديمير جولنشيف».

شارك في مجموعة من الحفائر العلمية

وأكّد أنَّ العالم المصري الراحل شارك في مجموعة من الحفائر العلمية، فلم يقتصر على البحث العلمي، وحرص على أن يكون له دور في الاكتشافات الأثرية بمصر، وبالفعل، أصبح أول مصري يشارك في بعثة أثرية مصرية.