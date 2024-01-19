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رئيس وزراء باكستان يجتمع بالقادة العسكريين لمراجعة الأمن القومي بسبب إيران

كتب:

منى صلاح
09:40 ص | الجمعة 19 يناير 2024
إيران وباكستان.. تعبيرية

إيران وباكستان.. تعبيرية

أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ وزير الإعلام الباكستاني مرتضى سولانجي، صرَّح بأنَّ رئيس الوزراء المؤقت يعقد اجتماعاً اليوم، مع القادة العسكريين لإجراء مراجعة موسعة للأمن القومي في ظل التوتر مع إيران.

وهاجمت باكستان، أمس الخميس، أهدافا داخل الأراضي الإيرانية، رداً على هجوم شنته إيران، الثلاثاء الماضي، على جماعة جيش العدل الموجودة داخل الأراضي الباكستانية.

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بقلم منى صلاح