رئيس وزراء باكستان يجتمع بالقادة العسكريين لمراجعة الأمن القومي بسبب إيران

أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ وزير الإعلام الباكستاني مرتضى سولانجي، صرَّح بأنَّ رئيس الوزراء المؤقت يعقد اجتماعاً اليوم، مع القادة العسكريين لإجراء مراجعة موسعة للأمن القومي في ظل التوتر مع إيران.

وهاجمت باكستان، أمس الخميس، أهدافا داخل الأراضي الإيرانية، رداً على هجوم شنته إيران، الثلاثاء الماضي، على جماعة جيش العدل الموجودة داخل الأراضي الباكستانية.