وكالة أنباء إيرانية تكشف 7 أسباب تمنع نشوب حرب مع باكستان

في تطور خطير للصراع المشتعل في الشرق الأوسط، قصفت باكستان أهدافا داخل إيران، ردًا على قصف إيران أهدافا داخل باكستان.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» التي تُدار من قبل طلبة الجامعات الإيرانية، عن علي رضا الخبير في قضايا غرب آسيا، 7 أسباب ترجح عدم نشوب حرب بين إيران وباكستان.

7 أسباب تمنع نشوب حرب بين باكستان وإيران

1- إيران وباكستان دولتان صديقتان ولهما جذور تاريخية وثقافية ولغوية مشتركة.

2- وصلت شعبية الجمهورية الإسلامية وقادتها في باكستان إلى درجة أنّه خلال حرب صدام ضد إيران التي استمرت 8 سنوات، تطوع 500 ألف باكستاني للقتال ضد جيش البعث.

3- دعمت إيران موقف باكستان بشكل كامل فيما يتعلق بقضية كشمير منذ بداية الثورة وقيام الجمهورية الإسلامية وما زالت تفعل ذلك.

4- في شرق باكستان توجد الهند التي تعتبر عدو كبير لباكستان يمتلك الطاقة النووية، ونتيجة لذلك تضطر باكستان إلى الاعتماد على جارتها الغربية إيران، والقبول بها عمقا استراتيجيا لها، ولا تستطيع أفغانستان أن تلعب هذا الدور بسبب متغيرات مختلفة.

5- العلاقات الحدودية والتجارية بين البلدين والعضوية في منظمة شنغهاي للتعاون أدت إلى تقاسم المصالح بين طهران وإسلام آباد.

6- العلاقات العسكرية بين البلدين على مستوى عالٍ للغاية لدرجة أنّه في نفس الوقت الذي قامت فيه قوات الحرس الثوري الإيراني بالعملية الصاروخية ضد جيش العدل، أجرت القوات البحرية للجيشين الإيراني والباكستاني مناورة عسكرية مشتركة.

7- باكستان تحتاج إلى إيران رغم اختلاف المصالح الكثيرة في قضية أفغانستان.