أول رد من حسين فهمي على نبأ زواجه من «موديل» مشهورة

حالة كبيرة من الجدل أحدثها الفنان حسين فهمي مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مجموعة من الصور له مع عارضة الأزياء الشهيرة، مريم علاء، في أكثر من مكان، جعلته حديث الجمهور.

قصة زواج حسين فهمي من موديل شهيرة

وجعلت الصور التي انتشرت للفنان حسين فهمي مع عارضة الأزياء مريم علاء، البعض يظنون أنّ بينهما علاقة عاطفية، وردد آخرون شائعات زواجهما، وهو الأمر الذي ظهر الفنان لينفيه تماما.

حيث علق الفنان حسين فهمي على واحد من الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن صوره مع عارضة الأزياء، وخبر زواجه قائلا: «fake news».

يذكر أن الفنان حسين فهمي، يعرض له الآن فيلم الإسكندراني، في دور العرض السينمائية، ويشارك عددا كبيرا من الفنانين من بينهم «أحمد العوضي وبيومي فؤاد وزينة ومحمد رضوان وعصام السقا ومحمود حافظ ورحاب الجمل وآخرين، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف».