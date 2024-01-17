العمر مجرد رقم.. ما سر احتفاظ الفنان حسين فهمي بشبابه في سن الـ83؟

لم ينجح الزمن في التأثير على رونق وحيوية «الواد التقيل» الفنان حسين فهمي، فرغم بلوغه 83 عاما، إلا أنه ما يزال يحتفظ بروحه الشبابية وإطلالاته الأنيقة المميزة التي تجذب الأنظار إليه في مختلف المناسبات، بفضل اعتماده على مجموعة من العادات اليومية الصحية على مدار سنوات عديدة، ليجسد تطبيقا عمليا لعبارة «العمر مجرد رقم في البطاقة».

ممارسة الرياضة بشكل يومي

«أنا مش بدخن ومش بسهر كتير وديه من الأسباب اللي بتدي حيوية»، بتلك الكلمات كشف حسين فهمي، سر الاحتفاظ بشبابه، موضحا خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن الاعتماد على «لايف استايل» أو نمط معيشة صحي، هو الأساس في التمتع بحياة شبابية خالية من الأمراض، ويملؤها الحيوية والنشاط، ومن العادات الصحية التي يلتزم بها أيضا على مدار حياته هي ممارسة الرياضة، باعتبارها أحد عوامل التمتع بالشباب والصحة الجيدة.

تناول الطعام الصحي

تناول الأكل الصحي، أحد العادات الأساسية التي يعتمد عليها حسين فهمي للحفاظ على شبابه ورشاقته، والذي يتكون من الخضروات الورقية والفواكه وغيرها من الأغذية الصحية، كما يهتم بتناول الأكسجين كل صباح، من خلال شراء أكياس الأكسجين وتذويبها في كوب ماء، بحسب تصريحاته: «بشرب أكسجين كل يوم الصبح، بحاول أعوض نسبة الأكسجين الملوثة اللي بتدخل جسمنا».

واعتبر البعد عن المشكلات من أهم التصرفات التي تُكسب الشخص حياة شبابية سعيدة، لأن التمتع بحالة نفسية مستقرة يؤثر بالإيجاب على صحة الفرد، حسب تعبيره: «بحاول أفضي دماغي من المشاكل.. عمري ما كرهت حد في حياتي وعمري ما حقدت على حد.. بفرح للناس وبزعل على زعل الناس».

وتعليقًا على ما جاء في تصريحات الفنان حسين فهمي، بخصوص استعانته بالاكسجين المذاب في الماء للحفاظ على رشاقته وشبابه، أكد الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية، في تصريح لـ«الوطن»، أن الدراسات والأبحاث التي أجريت حول هذا المشروب، أقرت بعدم وجود فوائد أو منافع ملموسة له على جسم الإنسان، وفي نفس الوقت لا توجد مخاطر عند تناوله: «اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، هما الأسباب الحقيقية وراء الاحتفاظ بالشباب والحيوية».