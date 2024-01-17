حسين فهمي «ابن الباشوات» عاشق نجمات الوسط الفني.. «في كل عمل قصة حب»

أثار ظهور الفنان حسين فهمي، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة له مع إحدى الفتيات، ما جعل البعض يتساءل عن سر رشاقته، وما إذا كان سيتزوج من جديد، خاصة أنه لم يتزوج بعد انفصاله عن آخر زيجاته «رانا القصيبي» عام 2016، ليحسم الفنان الجدل حول زواجه مجددا من البلوجر التي ظهرت معه، في تصريحات صحفية، مؤكدا أن كل ما تردد «شائعات لا أساس لها من الصحة، وكنا في الجيم واتصورت معايا».

قصص حب الفنان حسين فهمي

حسين فهمي الملقب بالعديد من الألقاب، منها، «جان مصر، آخر باشوات السينما، ابن الباشوات، الواد التقيل، فتى أحلام البنات، والدنجوان»، عاش الكثير من قصص الحب بعضها كُلل بالزواج والبعض الآخر لم تكتمل قصته، وفق تصريحات سابقة له مع الراحل وائل الإبراشي: «أنا معرفش أعيش من غير حب، أنا شخص حبيب، أفطس لو عشت من غير حب، لازم أن أحب واتحب، ولما بحس إن الحب مات بترك علطول».

زواج حسين فهمي وميرفت أمين بدأ بانفصال

قصص حب حسين فهمي بدأت بنادية محرم، التي تزوجها في سن 24 عاما وأنجب منها «محمود» و«نائلة»، قبل أن يلتحق بمجال التمثيل ويعجب بالفنانة ميرفت أمين، خلال تصوير فيلم «نغم في حياتي»، لتزيد رغبته في الارتباط بها رغم زواجه، ولم يجد أمامه سوى الانفصال عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج لتيزوج ميرفت: «ليا في كل عمل قصة حب، أعجبت بيها وكنت صريح وقتها إني مش بخون، لكن حسيت إن مراتي مجروحة، فمكانش فيه حل غير الانفصال، وإني أتجوز ميرفت أمين»، وفق تصريحاته السابقة.

دب خلاف بين حسين فهمي وميرفت أمين بسبب زعمه انشغالها عنه، رغم حبه لها، ما أدى لانفصالهما في نهاية الثمانينات بعد إنجاب «منة الله»، وانتهى الزواج أثناء تصوير فيلمهما «آسفة أرفض هذا الطلاق»، ليعيش حسين فهمي بعدها قصة حب مع سيدة من خارج الوسط الفني، ويتزوجا لكن الزواج لم يدم طويلا بسبب عدم التفاهم، فضلا عن زواجه من أخرى عام 2007، بعد قصة حب قصيرة وزواج لم يدم طويلا أيضا.

تعارف حسين فهمي على لقاء سويدان

مسرحية «أهلا يا بكوات»، كانت شاهدة على قصة حب حسين فهمي والفنانة لقاء سويدان، وتزايد إعجابه بها خلال مسرحية «زكي في الوزارة»، ليعلنا زواجهما رسميا، واستمرت الزيجة 5 سنوات، قبل أن ينفصلا، لتنتهي قصص حبه برنا القصيبي عام 2013، لكن زواجهما وصل لطريق مسدود في 2016 ليقررا الانفصال، قبل أن يصل محطته الأخيرة رسميا في عام 2017.