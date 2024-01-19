صحيفة عبرية: إسرائيل تخسر ملايين السياح لصالح مصر والأردن

خسارة جديدة تعرضت لها دولة الاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى خسائرها في مجالات متعددة منذ بداية عملية طوفان الأقصى وعدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

دولة الاحتلال خسرت ملايين السياح بسبب الحرب على غزة

وذكرت تقارير صحفية عبرية نشرتها صحيفة «ذا ماراكر» الاقتصادية الإسرائيلية أن دولة الاحتلال خسرت ملايين السياح بسبب الحرب على غزة.

ونقلت «روسيا اليوم» عن الصحيفة أن دول الشرق الأوسط هي المستفيدة الأولى من ذلك، حيث بدأ السياح بالعودة إلى الشرق الأوسط ولكن ليس إلى الأراضي المحتلة.

دولة الاحتلال لم تحظى بأي حجوزات سياحية

وكشفت الصحيفة أن شركات السياحة العالمية أعلنت أن الأراضي المحتلة لم تحظى بأي حجوزات لأفواج سياحية بينما زادت الحجوزات لدول مثل عربية مصر والأردن وأن حجوزات الرحلات السياحية إلى مصر والأردن وتونس قفزت بأكثر من 100%.

وأكدت الصحيفة أن صناعة السياحة تدمرت في الأراضي المحتلة بسبب العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتة لعودة السياح للبلدان الأخرى في الشرق الأوسط مثل مصر والأردن وتونس.