بسبب الحرب.. تخفيض 50% على أسعار الجلسات النفسية والعقلية في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إجراءات جديدة في مجال الصحة النفسية بسبب الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، ومنها إجراءات جديدة في مجال الصحة العقلية والنفسية بسبب تأثر المستوطنين بالحرب على غزة.

تخفيض أسعار جلسات العلاج النفسي للنصف

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن المدير العام لوزارة الصحة بدولة الاحتلال موشيه بار سيمان طوف، أنه كان يتعين على كل شخص دفع 70 شيكلا «573 جنيها» مقابل كل لقاء مع أخصائي الصحة العقلية، وقررت وزارة الصحة تخفيض هذا المبلغ للنصف ليدفع 35 شيكلا «286 جنيها» فقط على أن يتم إعفاء الأطفال والمعاقين ومحدودي الدخل.

وكشفت الصحيفة أنه سيتعين على المواطن البالغ الذي يحتاج إلى علاج نفسي أن يتخلى عن 35 شيكلا لكل جلسة وسيتم إعفاء جميع الأطفال حتى سن 18 عامًا من الدفع، وكذلك المعاقين والسكان الذين يتلقون دعم الدخل.

وأوضحت أن ميزانية وزارة الصحة على مدى العامين المقبلين، وهذه هي أكبر ميزانية يتم منحها لنظام الصحة النفسية منذ الإصلاح في مجال الصحة النفسية ويركز البرنامج على الوقاية وتعزيز الصحة النفسية في الأراضي المحتلة لصالح تقصير طوابير العلاج.

تحسين البنية التحتية في نظام العلاج النفسي في المستشفيات

كما تشمل خطة وزارة الصحة تحسين الخدمة والبنية التحتية في نظام العلاج النفسي في المستشفيات، وصرف منح للأطباء النفسيين في المستشفيات الحكومية وتعزيز خدمات الصحة العقلية التجريبية وتعزيز بدائل العلاج في المستشفيات، وتنفيذ التقنيات الجديدة في مجال الصحة العقلية.

وذكرت وزارة الصحة أنه سيتم في موازنة 2024 إطلاق برنامج لتوسيع خدمات إعادة التأهيل في الأراضي المحتلة بتكلفة تزيد عن 200 مليون شيكل.