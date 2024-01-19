«الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»: الاحتلال دمر 22 مربعا سكنيا في خان يونس

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني وأصابت نحو 20 ألفا آخرين، خلال الهجمات العسكرية والمتعمدة على المنازل السكنية للفلسطينيين وتدميرها في أسبوع واحد عقب جلستي محكمة العدل الدولية.

الاحتلال يدمر 22 مربعا سكنيا في خان يونس

وأوضح المرصد أن الاحتلال دمر 22 مربعا سكنيا في خان يونس جنوبي قطاع غزة واستهدف منازل وخياما تؤوي نازحين في رفح مشيرا إلى الوقائع على الأرض تثبت تعمد جيش الاحتلال تدمير الحياة الفلسطينية ومنع عودة النازحين قسرا إلى أماكن سكنهم، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

إسرائيل تصعد استخدام التجويع أداة للإبادة الجماعية

وأشار المرصد إلى أنه رغم الدعوى في محكمة العدل فإن إسرائيل تصعد استخدام التجويع أداة للإبادة الجماعية وتشدد قيود إدخال الإمدادات حيث واصل جيش الاحتلال اعتداءاته على القطاع الصحي كجزء من الخطة الشاملة لتدمير الحياة في غزة بكل الوسائل.

وطالب المرصد محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.