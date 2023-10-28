رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحدث بغزة حرب إباده ترتكبها دولة الإحتلال

كتب:

مريم جاد
09:32 م | السبت 28 أكتوبر 2023
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني من رام الله بالضفة الغربية، إن المشهد الحالي في قطاع غزة أكبر من أي تعليق يمكن أن يعبر ويصف ما يحدث وما تمر به القضية الفلسطينية، واعتبر أن المذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تأتي ضمن حرب إبادة جماعية، بحق الشعب الفلسطيني.

تطهير عرقي وحرب ضد الإنسانية

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج«الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة قنوات «الحياة»، أن «امتلاء الأراضي وقيعانها بالضفة الغربية بالجماعة الإرهابية الاستيطانية، يجعلهم يطلقوا النار على الشعب، ويعرضهم لتطهير عرقي وحرب ضد الإنسانية».

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني بقوله: «نحن نعاني الأمرين، والعالم يشاهد ويراقب، والبعض يتضامن، والبعض يستنكر، والعالم لا يحرك ساكنأً، التضامن والتعبير عن القلق جيد، ولكن لا يكفي».

واستطرد «الهباش» أن «من يقف وراء العدوان هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تدير هذا العدوان، والهدف منها ليس الرد على حماس، ولكن الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

الإعلامي محمد شردي يعلن نهاية الموسم الحالي من برنامج «الحياة اليوم»

برنامج «الحياة اليوم» يستعرض قصص دعم مزارعي المنيا.. «قروض ميسرة وتيسيرات في السداد»

برنامج «الحياة اليوم» يقدم روشتة توعوية حول ظاهرة النصب الإلكتروني

«الحياة اليوم» يحتفي بنجوم برنامج «الدوم» قبل انطلاق الموسم الجديد

مقدم برنامج الحياة اليوم: الأمم المتحدة اختارت مصر لتنظيم قمة المناخ لأهميتها أفريقيا

عاجل.. منع فريق برنامج «الحياة أحلى» من العمل.. وإجراءات جنائية ضد قناة الحدث اليوم
بقلم مريم جاد