مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحدث بغزة حرب إباده ترتكبها دولة الإحتلال

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني من رام الله بالضفة الغربية، إن المشهد الحالي في قطاع غزة أكبر من أي تعليق يمكن أن يعبر ويصف ما يحدث وما تمر به القضية الفلسطينية، واعتبر أن المذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تأتي ضمن حرب إبادة جماعية، بحق الشعب الفلسطيني.

تطهير عرقي وحرب ضد الإنسانية

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج«الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة قنوات «الحياة»، أن «امتلاء الأراضي وقيعانها بالضفة الغربية بالجماعة الإرهابية الاستيطانية، يجعلهم يطلقوا النار على الشعب، ويعرضهم لتطهير عرقي وحرب ضد الإنسانية».

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني بقوله: «نحن نعاني الأمرين، والعالم يشاهد ويراقب، والبعض يتضامن، والبعض يستنكر، والعالم لا يحرك ساكنأً، التضامن والتعبير عن القلق جيد، ولكن لا يكفي».

واستطرد «الهباش» أن «من يقف وراء العدوان هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تدير هذا العدوان، والهدف منها ليس الرد على حماس، ولكن الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية.