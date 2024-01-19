الاحتلال الإسرائيلي يزعم العثور على خطط لعمليات الفصائل الفلسطينية.. تخص السنوار

في ضوء استمرار عمليات القصف المستمر في قطاع غزة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشفت صحيفة «معاريف» الناطقة باللغة العبرية، أن لواء جفعاتي التابع للجيش يواصل قتاله تحديدا في خان يونس، تلك المنطقة التي وصفتها بأنها المكان الذي يتواجد فيه يحيى السنوار، القيادي بالفصائل، وهناك عثرت القوات على خططت لعمليات الفصائل الفلسطينية.

تفاصيل ما عثر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي

وعثرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أقصى جنوب غزة بخان يونس مسقط رأس السنوار، على العديد من الأسلحة والوثائق الاستخبارية، بما في ذلك العشرات من القنابل اليدوية وبنادق كلاشينكوف، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وداهم فريق من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الكتيبة الجنوبية التابعة للواء خان يونس، وموقع الشهيد ومكتب قائد الكتيبة وقادة آخرين؛ ليزعموا أنهم عثروا على العديد من الأسلحة والوثائق الاستخبارية، بما في ذلك العشرات من القنابل اليدوية وبنادق كلاشينكوف وذخائر وخراطيش ومعدات حفر وقاذفات وصواريخ آر بي جي وعبوات ووثائق إدارة القتال.

هل تصل إسرائيل للسنوار؟

ويأتي استمرار العمليات العسكرية في منطقة خان يونس من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من أجل الوصول إلى يحيى السنوار، القائد بالفصائل الفلسطينية، والمطلوب الأول لإسرائيل، الذين يزعمون بأنه المسؤول عن أحداث 7 أكتوبر المعروفة باسم «طوفان الأقصى».

وتعد آخر تقارير منشورة بشأن مكان الوصول إلى السنوار، بأن قوات الاحتلال سحبت الآلاف من جنودها من شمال غزة وسط مناقشات حول انتقال الجيش إلى المرحلة الثالثة من الحرب ضد الفصائل الفلسطينية في القطاع، بالإضافة إلى عمل ما يقرب من فرقتين كاملتين من قوات الجيش في جميع أنحاء خان يونس، حيث تركز العمليات على الأنفاق هناك.