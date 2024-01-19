طفلة أمريكية بعمر الـ7 سنوات تمتلك عضلات بطن بارزة.. ما سر لياقتها؟

جذبت طفلة أمريكية الأنظار بسبب بنيتها الجسمانية القوية، إذ تمتلك عضلات بارزة خاصة في البطن، أثارت إعجاب المتابعين، وتدعى «كينلي هيمان» تبلغ من العمر 7 سنوات تختلف عن باقي الأطفال في سنها، فبدلا من الانشغال ببرامج الأطفال واللهو واللعب، تمارس الرياضات المختلفة، لتقوية بنيانها الجسماني، وتستعرض عضلاتها في صور ومقاطع فيديو، تشاركها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتحظى بمتابعة واسعة إذ وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 300 ألف شخص.

سر تمتع الطفلة بهذه البنية

والدة «كينلي» كشفت عن سر تمتع طفلتها بهذه البنية، قائلة إنّها تمتلك عضلات بطن، منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، ويرجع ذلك لممارستها الرياضة عدة مرات في الأسبوع، واتباعها نظاما غذائيا صحيا صارما، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، موضحة: «كينلي بتمشي على روتين قاسي، وبتتدرب ست ساعات يومياً، وبتتبع نظام غذائي صارم مع السماح بتناول عدد قليل فقط من الحلوى من وقت لآخر»، ورجحت الأم أن عضلات البطن وراثة في عائلتها إذ إن أشقاء «كينلي» الثلاثة لديهم مثلها عضلات بطن بارزة.

لاعبة جمباز

كشفت الأم أن ابنتها تحلم أن تصبح لاعبة جمباز أولمبية، وممثلة مشهورة، قائلة: «كينلي بتتمنى بالمنافسة بالألعاب الأولمبية، لذلك تمارس التمارين الرياضية في المنزل أيضا».

بجانب الرياضة، حصلت «كينلي» على لقب ملكة جمال الأطفال، إذ تنافس في مسابقات ملكات الجمال، منذ أن كانت في الثانية من عمرها.