لاعبة جمباز إيقاعي تكشف تفاصيل عرضها الفرعوني في بطولة العالم بإسبانيا: أبهرت الجميع

قدّمت حبيبة مرزوق، لاعبة الجمباز الإيقاعي، عرضا مميزا داخل إحدى قاعات فالنسيا الإسبانية، في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، حيث خطفت الأنظار بعرضها المميز بزي فرعوني، على إيقاع اغنية فرعونية، مع موسيقى «الأقصر بلدنا»، وتصدر المقطع مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أدائها الرائع الذي تفاعل معه الجمهور الإسباني.

وقالت لاعبة الجمباز الإيقاعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «Ten» الفضائية، إنّ «اللجنة المنظمة لبطولة العالم طلبت من كل قارة تقديم فقرة لبطلة القارة مستوحاة من تاريخ البلد بعيدا عن المنافسة، وبما أنّني المصنفة الأولى على أفريقيا تم اختياري وبدأت التفكير في فكرة العرض، وتم الاستقرار على تقديم عرض فرعوني على نغمات موسيقى افتتاح حفل طريق الكباش، خاصة أنّني كنت واحدة من المشاركات في الحفل».

وتابعت لاعبة الجمباز الإيقاعي، أنّها فوجئت برد الفعل وانتشار فيديو العرض بشكل كبير، وجاءت جميع التعليقات إيجابية، فضلا عن رد فعل القائمين على البطولة، الذي كان مميزا، موضحة أنّها بدأت ممارسة الجمباز في عمر 3 سنوات، وتم اختيارها في صفوف المنتخب الوطني في سن الـ13 عاما، وشاركت في عدد من البطولات وحققت العديد من الجوائز والميداليات.

وفيما يخص دراستها، أوضحت البطلة المصرية، أنّها كانت ترغب في دراسة الطب الرياضي، وفي نهاية الأمر استقرت على دراسة الطب البشري.