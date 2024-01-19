وكيل «صحة الشرقية» يحيل موظفين بوحدة المساعيد الصحية للتحقيق

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة العاملين بالوحدة الصحية بالمساعيد للتحقيق، كما قرر مكافأة العاملين بعرب درويش، وذلك أثناء مروره على وحدات الرعاية الأولية بمراكز ومدن فاقوس وصان الحجر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بهم.

وحدة طب الأسرة بعرب درويش

وتفقد وكيل الوزارة خلال زيارته الأولى وحدة طب الأسرة بعرب درويش، التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، تم خلالها متابعة عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، والعناية بصحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف عن ضعف السمع، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية، متابعاً خدمات الطوارئ والرعاية الأولية، والتطعيمات الروتينية، وتم التأكد من توافر الرصيد الكافي من الطعوم والأدوية والمستلزمات الطبية، مطلعاً على مؤشرات أداء العمل بالوحدة من خلال السجلات الطبية.

وكلف «مسعود»، مديرة الإدارة الصحية بفاقوس، بصرف مكافأة مالية 5 أيام للممرضة غادة السيد محمد، والكاتب إبراهيم سمير محمد المكلفين بالنوبتجية بالوحدة، نظراً لكفاءتهم في أداء عملهم، والإلمام بكافة الخدمات الوقائية المقدمة والتطعيمات الروتينية، وقيامهم بمتابعة تسجيل درجة الحرارة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفاءة والتطعيم الصفري والكبدي.

إحالة موظفين للشؤون القانونية

كما تفقد خلال زيارته منافذ تقديم الخدمة التابعة للإدارة الصحية بصان الحجر، وحدات طب الأسرة بالمساعيد، والناصرية وتانيس، تم خلالها التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، والمبادرات الرئاسية المختلفة، والأعمال الوقائية، وتلاحظ غلق المكان البديل لتقديم الخدمة بوحدة المساعيد نظراً لتطوير المقر الأساسي للوحدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقرر وكيل الوزارة إحالة الفريق الطبي المكلف بالنوبتجية بالمكان البديل للوحدة، إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية غدا، مع التنبيه على مدير الشئون القانونية بالمديرية بتشديد الجزاء، بالإضافة إلى خصم حافز الإشراف لمدير الإدارة الصحية بصان الحجر.