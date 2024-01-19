«الصحة»: التفتيش على 205 مراكز علاج إدمان.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، قيام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بعدة حملات للتفتيش على مراكزعلاج الإدمان المرخصة وغير المرخصة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية.

حماية المريض من الاستغلال

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المراكز التي جرى المرور عليها خلال عام 2023 بلغت 205 مراكز، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية ، مؤكدا أن الهدف الأساسي من التفتيش هو حماية المريض من الاستغلال ومن الممارسات الخاطئة، وتقنين أوضاع الأماكن التي يجري احتجاز المرضى بها تحت مسمى أماكن علاجية.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين إدارة بدون ترخيص، ومخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، إذ جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتلك المراكز، ما بين إجراء الغلق الإداري للمنشأة وتوجيه إنذارات لتلافي المخالفات.

توفير الرعاية الصحية

من جانبه، قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إنه جرى توفير الرعاية الصحية للمرضى في تلك المنشآت، وتوجيههم لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في مختلف المحافظات، طبقا للتوزيع الجغرافي، إذ قامت الأمانة بتوفير عدد كاف من الأسرة للمرضى الراغبين في استكمال العلاج الداخلي أو توجيههم لتلقي العلاج بالعيادات الخارجية، بالمستشفيات التابعة للأمانة، التي يبلغ عددها 24 مستشفى ومركزا، وتقدم الخدمة العلاجية طبقا للمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا وتحت مظلة قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته رقم 210 لسنة 2020.

جدير بالذكر أن كلا من وزارتي الصحة والسكان والداخلية الداخلية يقومان بالتفتيش بصفة منتظمة على مراكز علاج الإدمان، إذ يبلغ عدد المراكز التي يجري المرور عليها سنويا ما يقرب من 200 مركز في مختلف المحافظات.