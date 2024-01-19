القاهرة الإخبارية: أمريكا ترى أن غزة أرض فلسطينية ولن تسمح لإسرائيل باحتلالها

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن رامي جبر، إن مسؤول الاتصالات الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أدلى بتصريحات جديدة توضح بشكل كبير وجهة النظر الأمريكية تجاه مستقبل غزة بعد الصراع الحالي.

أضاف «جبر»، خلال مداخلة ببرنامج «جولة المراسلين»، ويقدمه الإعلامي رعد عبد المجيد، أن «كيربي» قال إنه سيكون هناك غزة بعد هذا الصراع، وأن الولايات المتحدة لن تسمح باحتلالها ولا تؤيد احتلالها من قبل إسرائيل، كما أكد أن الولايات المتحدة تبذل كل ما أوتيت من قوة من أجل تحقيق حل الدولتين.

أشار إلى أن هذين عنصران مهمان للغاية في وجهة النظر الأمريكية لمستقبل غزة ما بعد الحرب، ويأتيان مكملين لوجهة النظر الأمريكية فيما يخص ما يحدث الآن، من أن غزة للفلسطينيين كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا، وأن غزة أرض فلسطينية، ويجب أن يحكمها الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين، وأنهم يجب أن يبقوا كذلك، كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه على إسرائيل العمل على السماح للفلسطينيين بالعودة لمنازلهم في شمال قطاع غزة، لكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تدرس إمكانية ذلك في ظل الظروف المواتية.