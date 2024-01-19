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الهلال الأحمر الفلسطيني: لا يوجد حل لمواجهة الأوبئة في غزة سوى وقف العدوان

كتب:

منى صلاح
12:51 م | الجمعة 19 يناير 2024
مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ

مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ

قالت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، إنَّه لا يوجد حل لوقف انتشار الأمراض والأوبئة في غزة، سوى وقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإغاثية.

وتابعت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفسلطيني، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك 30 من أصل 36 مستشفى في القطاع خرجت عن الخدمة وتوقفت عن تقديم الخدمات الصحية».

وأكدت نبال فرسخ، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال في تعنته تجاه دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبري رفح وكرم أبوسالم.

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