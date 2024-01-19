المرصد الأورومتوسطي: وثقنا 1031 عملية قتل جماعي لسكان غزة خلال أسبوع

أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يعطي أي اعتبارات للآليات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها محكمة العدل الدولية، وجرى توثيق تدمير الاحتلال 22 مربعا سكنيا في مدينة خان يونس وقصف آلاف الوحدات السكنية، والقيام بـ1031 عملية قتل جماعي خلال أسبوع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

أضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، أن 90% من سكان قطاع غزة نازحون في الشوارع دون مراكز إيواء، والاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة ويستهدف الشاحنات، وتدابير العدل الدولية تشمل التزام إسرائيل قرارات المحكمة وتمكين الفرق الدولية من دخول قطاع غزة، وتضمن إجبار الاحتلال على الانسحاب من غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وتابع: «إسرائيل ترفض السماح لفرق التحقيق الدولية بدخول قطاع غزة للاطلاع على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وعلى محكمة العدل الدولية فرض إرادات سياسية دولية على إسرائيل للاستجابة للتدابير المؤقتة حال صدورها».