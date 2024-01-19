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عضو البرلمان الهولندي: حكومتنا تغض الطرف عن جرائم إسرائيل في غزة

كتب:

هاجر عمر
04:42 م | الجمعة 19 يناير 2024
غزة

غزة

قال ستيفان فان بارلي عضو البرلمان الهولندي، إن هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق سكان قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

جرائم إسرائيل في غزة

وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة عدوان وحشي لا يمكن توصيفه بأنه دفاع عن النفس، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري.

وأكد أن حكومته لا تزال تغض الطرف عن جرائم إسرائيل في قطاع غزة.

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