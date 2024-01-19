ريهام الشبراوي: الدولة حريصة على ترجمة توصيات الحوار الوطني إلى برامج عمل

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إنني اعتبر أن متابعة رئيس الوزراء للخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مسألة شديدة الأهمية خلال المرحلة الحالية وتأتي عقب تعهد محمود وإيجابي من الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وهناك حالة من الحرص الواضح على رصد خطوات ترجمة توصيات منصة «الحوار الوطني» وتحويلها إلى إجراءات وبرامج عمل تكريساً لدورها الذي أطلقه من أجلها الرئيس السيسي.

الدولة حريصة على ترجمة توصيات الحوار الوطني إلى إجراءات حقيقية

واضافت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن» أنها ترى أن الاهتمام من جانب رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة مخرجات الفترات الماضية من جلسات الحوار الوطني، ستشكل ضمانة قوية على حسن التوصل إلى إجراءات حقيقية سريعة لتحويل توصيات اللجان المختلفة في كافة المحاور الثلاثة إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، والتحرك الحكومي في حد ذاته يعد ترسيخا لدور الحوار الوطني؛ بما يضمن تعزيز المساحات المشتركة بين كافة شركاء الوطن لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.

وتابعت: «أشيد بكون الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، قد أولت اهتماماً بالغاً بـ«المحور الاجتماعي»، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، ورقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونياً مع إنشاء تطبيق إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي لتسهيل الإجراءات، وإنشاء صندوق استثماري للمحافظة على أموال القُصَّر، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر، وكلها مستهدفات تخص المواطنين مباشرة».