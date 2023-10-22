مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: مصر حريصة على توحيد الصف العربي

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إنها تثق في قدرة الرئيس السيسي في الحفاظ على الأراضي المصرية والأمن القومي المصري، فضلًا عن دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية وتقديم يد العون للفلسطينيين، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية دورها تاريخي في الانتصار للقضية الفلسطينية.

مصر حريصة على توحيد الصف العربي والعالمي

وأضافت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن» أن مشهد حضور عدد من قادة العالم لـ«قمة القاهرة للسلام» دليل على أن مصر حريصة على توحيد الصف العربي والعالمي من أجل نصرة القضية الفلسطينية، والحرص على حقن دماء الأبرياء في فلسطين.

وأوضحت «الشبراوي» أن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي واتصالاته الدائمة منذ اندلاع الأزمة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي تهدف لإحلال السلام والهدوء في المنطقة العربية، وحقن دماء الأشقاء في فلسطين، مشيدة بموقف الدولة المصرية برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على أن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.