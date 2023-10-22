أهالي الإسكندرية يعلنون تأييدهم لقرارات الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام

حظى مؤتمر قمة القاهرة للسلام، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأييد شعبي على صعيد مصر، وأعلن أهالي الإسكندرية دعمهم المطلق لقرارات الرئيس.

وشهد المؤتمر حضور زعماء ورؤساء وملوك الدول العربية والأجنبية، وأكد أهالي الإسكندرية، أن عقد القمة في هذا التوقيت يثبت قدرة مصر وقوتها وتأثيرها في كل ما يخص قضايا الشرق الأوسط.

قمة القاهرة للسلام رسالة

ويقول اللواء هاشم أبو الفضل رئيس نادي ريو بالإسكندرية لـ «الوطن» بصفتي شاركت في حرب أكتوبر وعشت أجواء الحرب والانتصار، ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات وما يصدر عنه من تصريحات، أثبت للعالم أن مصر دولة قوية ذات سيادة ولا يتدخل أحد في قراراها السياسي.

وأضاف أن عقد قمة القاهرة للسلام في هذا التوقيت وعدد الحضور من الدول العربية والأجنبية، يعد رسالة واضحة لقدرة مصر في إدارة ملف الشرق الأوسط، وبعث برسالة قوية للعالم.

قمة السلام بثت فينا روح الثقة

وتضيف سمر راهون مدير مدرسة: أتابع الأحداث منذ بدايتها وجميعنا متضامنين مع إخواننا في غزة وداعمين للقضية الفلسطينية، ونرفض الإعتداءات الوحشية للعدو الصهيوني على المدنيين والأطفال والمستشفيات.

واستكملت: تصريحات الرئيس وقراراته ودعمة القوي لغزة، وإصراره على الحفاظ على أرض الوطن ورفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء حتى لا تنتهى القضية الفلسطينية من ناحية، وعدم المساس بأرض سيناء، بث فينا روح الثقة والأمان لذلك فوضنا الرئيس وندعمه في أي قرار حول الأزمة.

فوضنا الرئيس لثقتنا فى قدرتة

طارق حسن نائب رئيس اتحاد المينى فوتبول بالإسكندرية، قال: عشنا سنوات طويلة قبل تولي الرئيس السيسي سدة الحكم، لم نكن إلا رد فعل لقرارات، والآن تغير الوضع وأصبح لدينا قائد قوي جعل لمصر مكانتها وقوتها بين الدول، وعقد قمة السلام بالقاهرة وقبلها نزول الملايين إلى الشارع لتفويض الرئيس، يثبت للعالم أن مصر قوية وشعبها خلف رئيسها، ونعلنها صريحة أننا نؤيد قرارات الرئيس، ونثق في رؤيته وقدرته على إدارة الأمور وقت الأزمات.