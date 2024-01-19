حقيقة وفاة نجل القذافي بأزمة قلبية.. أصبح حديث السوشيال ميديا

أصبح «هانيبال» نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، خلال الساعات الماضية، محل اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر وفاته متأثرًا بأزمة قلبية، الأمر الذي جعل الليبيين يبحثون عن حقيقة هذه الأنباء.

حقيقة وفاة نجل القذافي

زعمت المنشورات التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن نجل القذافي، تعرض لأزمة قلبية، أثناء تواجده داخل السجون في لبنان، ما جعل القلق يسيطر على الكثيرين خاصة بعد تدهور حالته الصحية خلال العام الماضي، ما أدى إلى نقله إلى إحدى المستشفيات.

أكدت «ريم يوسف الدبري» موكلة هانيبال، أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة نجل القذافي، يعتبر شائعات عارية من الصحة، ولم تكن تعلم الغرض من نشرها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه لا جديد حول ملف موكلها حتى هذه اللحظة، وفقا لما نشره موقع «العربية».

إضراب نجل القذافي عن الطعام

اهتمام كبير تحظى به قضية نجل القذافي من الليبيين، بعد إعلان إضرابه عن الطعام قبل أشهر، وذلك تنديدًا باستمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 9 سنوات.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، لمتابعة ملف نجل القذافي، وأمر بتشكيل هيئة دفاع، تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات، وأيضا المحاكم اللبنانية، بما يكفل توفير محاكمة عادلة.