أول ظهور لـ «الساعدي» نجل القذافي في الطائرة بعد الإفراج عنه «فيديو»

سجل الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أول ظهور له عقب الإفراج عنه من خلال صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت تقارير إعلامية إن الساعدي غادر باتجاه إسطنبول على متن طائرة من طراز «فالكون 900»، وفقا لما ذكرته صحيفة «المدينة» السعودية.

وكانت الحكومة الليبية، اعلنت أمس الاثنين، الإفراج عن الساعدي، وتسليمه لعائلته، وقالت في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تنفيذا لأحكام القضاء النافذة، أُفرج عن الموقوف الساعدي معمر القذافي بعد عامين من قرار الإفراج عنه بالتعاون مع مكتب النائب العام وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكان الساعدي القذافي، يقبع في سجن الهضبة بالعاصمة الليبية «طرابلس»، منذ أن سلمته دولة النيجر إلى بلاده في مارس من العام 2014.

من جانبها، نشرت قناة «العربية» الإخباية، تقريرا عن من تبقى من عائلة «معمر القذافي»، وقالت إنه في 2011 سقط معمر القذافي وأقاربه بانتفاضة شعبية، فقتل بعضهم وسجن آخرون، فيما نفيت مجموعة أخرى أيضا.

العربية: مقتل 3 من أبناء الزعيم الليبي الراحل خلال ثورة 2011

وأضافت «العربية»، أن سقوط القذافي، أدى إلى سقوط أقاربه وهم لاعبون رئيسيون في النظام السابق، مشيرة إلى مقتل 3 من أبنائه، خلال الثورة، وهم معتصم وسيف العرب وخميس، الذي أدى دورا كبيرا في قمع الاحتجاجات في بنغازي شرق البلاد ومهد الثورة.

ولجأ محمد «52 عاما» وهو الابن الوحيد الذي كان ثمرة الزواج الأول للعقيد القذافي، إلى الجزائر المجاورة في 2011، ثم منح حق اللجوء في سلطنة عمان، وكذلك شقيقته عائشة وهي محامية «45 عاما»