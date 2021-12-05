محامي نجل القذافي: موكلي أصبح ضمن مرشحي الرئاسة في ليبيا بشكل نهائي

أعلن خالد الزايدي، رئيس الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي، الأحد، أن موكله أصبح ضمن مرشحي الرئاسة في ليبيا بشكل نهائي، مشددا على أنه لا يجوز تقديم أي طعن ضد ترشحه.

وأصدرت محكمة استئناف سبها، في ليبيا، اليوم الأحد، حكما لصالح سيف الإسلام القذافي في الطعن المقدم ضده من مفوضية الانتخابات، وإلزامها بإعادته إلى قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية الليبية.

وقال الزايدي: «حضرنا جلسة الأحد بخصوص الاستئناف المرفوع من مفوضية الانتخابات، ودفعنا بعدة دفوع، ورُفض الاستئناف شكلاً»، مشيرًا إلى أن المستأنِف باسم المفوضية لم يقدم الأوراق الكافية التي تفيد صفته القانونية وصلاحية تمثيله للمفوضية وأنه مخول بهذا الاستئناف، وهو ما دفعنا به وقبلته المحكمة، وفق وسائل إعلام محلية وفقا لشبكة «العربية».

القذافي أصبح مرشح نهائي ولا يجوز الطعن ضده

و أضاف أن الحكم الابتدائي تحول الأحد من محكمة سبها برفض الطعن ضد المرشح سيف الإسلام إلى حكم بات ونهائي، مؤكدًا أن الحكم يلزم مفوضية الانتخابات بإدراج سيف الإسلام ضمن قائمة المرشحين النهائية فورا كونه حكما واجب النفاد.

وأشار الزايدي إلى أن سيف الإسلام القذافي سيلقي خطابا يعلن فيه برنامجه ورؤيته للشعب الليبي، لكنه قال إن تحديد موعد الخطاب وكيفية الظهور فيه يعود للقذافي شخصياً، مردفاً أنه بعد حكم الأحد البات والنهائي نستطيع إعلان بدء الحملة الانتخابية رسمياً، وننتظر فتح باب الدعاية الانتخابية.

إعادة سيف الإسلام إلى السباق الرئاسي

كانت مفوضية الانتخابات الليبية، قد قررت الاستئناف ضد القرار الصادر من محكمة سبها والقاضي بإعادة سيف الإسلام إلى السباق الرئاسي، لكن دائرة الاستئناف حكمت في جلسة اليوم الأحد لصالحه، وهو حكم بات ونهائي تلتزم المفوضية بتنفيذه.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السائح، قال في وقت سابق، اليوم الأحد، إن جميع الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، جرى الاستئناف عليها دون استثناء، وذلك في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وفق ما صرح به لمنصة «فواصل» المحلية.