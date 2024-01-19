وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفى الحسينية المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الحسينية المركزي، والمركز الطبي؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

زيادة الإضاءة بغرفة الإنعاش القلبي الرئوي بقسم الاستقبال

وقرر وكيل وزارة الصحة زيادة الإضاءة بغرفة الإنعاش القلبي الرئوي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الحسينية المركزي، كما وجه بتطوير الخدمة الطبية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة، والتي تم تجهيزها وتفعيلها بالمستشفى منذ 48 ساعة، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون جنيه.

نقل الصيدلية من مستشفى الحسينية إلى المركز الطبي

وقرر نقل الصيدلية من مستشفى الحسينية إلى المركز الطبي لاستيعاب العدد الكبير المتردد عليها يومياً من المرضى، نظراً لصغر حجم الصيدلية، وأماكن الانتظار المتاحة القريبة منها، مما يسبب تكدس من المواطنين بالمستشفى.

كما تابع الدكتور هشام مسعود الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء مبنى جديد بالمستشفى، بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار ونصف.

وتفقد «مسعود» المركز الطبي بالحسينية، تابع خلاله خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، وخدمات المبادرات الرئاسية المختلفة ضمن حملة 100 مليون صحة، ومتابعة التطعيمات الروتينية، وسلسلة التبريد، والتأكد من التخزين الجيد للطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.

ووجه بدراسة نقل مقر الإدارة الصحية بالحسينية من المركز الطبي إلى مجمع سعود الطبي، لتوفير أماكن لتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمواطنين بالمركز الطبي بالحسينية.