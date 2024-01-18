«الصحة» تدعم القوافل الطبية في الشرقية بعيادة أسنان متنقلة

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، دعم وزارة الصحة إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية بعيادة متنقلة لتخصص الأسنان، مجهزة بكل التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات طب الأسنان للمواطنين، للمرة الأولى بمحافظة الشرقية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنّ عيادة الأسنان المتنقلة تنضم إلى أسطول العيادات المتنقلة بمنظومة القوافل العلاجية بالمحافظة؛ ليصبح الإجمالي 11 عيادات تخصصية متنقلة تطوف جميع أرجاء محافظة الشرقية خاصة المناطق النائية وذات الطبيعة الخاصة منها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

عيادة متنقلة لتخصص الرمد

وأضاف أنّ ذلك يأتي خلال 3 أشهر من دعم وزارة الصحة والسكان لمنظومة القوافل الطبية بمحافظة الشرقية بعيادة متنقلة لتخصص الرمد، وعيادة متنقلة أخرى للأنف والأذن والحنجرة، في إطار اهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطنين.