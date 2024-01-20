دعاء زوال الهم والحزن.. أوصى به النبي ابنته فاطمة

قال الشيخ عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن دعاء زوال الهم والحزن كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر الأمور التي تُساهم في فرج الكروب وتيسير الأمور وتوسيع الأرزاق مع الأخذ بالأسباب في المقام الأول.

دعاء زوال الهم والحزن كما ورد عن النبي

وأوضح هندي في تصريحات لـ«الوطن» أن دعاء زوال الهم والحزن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم منه: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجُبْن والبُخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال».

زوال الهم والحزن

وبخصوص دعاء زوال الهم والحزن كما ورد عن النبي، استشهد هندي بما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نغسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذاب همي إﻻ أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا».

نص دعاء زوال الهم والحزن

واختتم حديثه بدعاء زوال الهم والحزن كما ورد عن النبي، حيث قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أو تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة»، وقد ورد هذا الدعاء يصيغة أخرى أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ).