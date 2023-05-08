5 طرق لراحة القلوب أوضحتها دار الإفتاء لإزالة الهم والحزن «فيديو»

الدعاء هدية ربانية من الله سبحانه وتعالى لعباده، لذا يجب الإكثار من ترديده، خاصة دعاء راحة القلب وإزالة الهم، والاستغفار والصلاة على النبي، في كل وقت وحين، لكي نشعر بالراحة، كما أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها.

أوضحت دار الإفتاء دعاء راحة القلوب وإزالة الهم والغم، من خلال فيديو عبر القناة على موقع «يوتيوب»، عن طريق 5 طرق:

الصبر والرضا بقضاء الله.

دعاء سيدنا يونس.

الاستغفار مائة مرة.

الصلاة على رسول الله مائة مرة.

الذكر بقول لا إله إلا الله مائة مرة.

ومن أدعية راحة القلوب:

اللَّهُمَّ أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللَّهُمَّ إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللَّهُمَّ إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعت.

الدعاء يريح القلوب ويزيل الهم

اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّى.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهاده، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين.