عضو بالحوار الوطني: هيئة لتأهيل الشباب لخوض انتخابات المجالس المحلية

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني، أعقبها العمل من خلال جلسات نقاشية استمرت لقرابة الـ 6 أسابيع، إضافة لأسبوعين موضوعات تخصصية، و44 جلسة، وتم الانتهاء إلى 133 إجراء على المحاور.

محاور الحوار الوطني

وتابع «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على فضائية «DMC»، أن المحور اجتماعي تضمن 61 مخرجا، والمحور السياسي 37 مخرجا، والمحور الاقتصادي 35 مخرجا، مشيرا إلى أنه طبقا لتوصيات الحوار الوطني، فإنه يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية الذي يرسل بدوره الموضوعات المعنية إلى رئيس الوزراء، لترجمة توصيات المرحلة الأولى لإجراءات وبرامج عمل.

لجنة متخصصة ستبدأ عملها بمراجعة العملية الانتخابية

وأضاف أن رئيس الوزراء أعلن اليوم أن هناك عددا من الموضوعات تمت إحالتها إليه، منها من المحور السياسي على سبيل المثال موضوع المجالس الشعبية المحلية، لافتا إلى أن هناك لجنة متخصصة ستبدأ عملها بمراجعة العملية الانتخابية وإنشاء قانون ينظم المجالس الشعبية المحلية.

وأكمل: أنه ستكون هناك هيئة تؤهل الشباب المقدم على المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم قبل أن يخوضوا العملية الانتخابية، أيضا بالمحور السياسي قانون خاص بالمحليات وتقويتها، وهو أمل هناك رغبة لتحقيقه.

وتابع، «في المحور السياسي عايزين نفعل دور الإبداع والتعامل مع المنظمات الأجنبية لتبادل الخبرات، في هذا المجال، والمحور المجتمعي هناك قضايا في غاية الأهمية منها موضوع خاص بالأسرة وقضايا المجتمع وتحديدا موضوع الوصاية، ليكون هناك تعديل على القانون الذي عفى عليه الزمن، بأن يكون للزوجة وليس للجد، وصندوق لاستثمار أموال القصر بالاستغلال الأمثل».