جمال الكشكي: هناك حرص حكومي شديد لتنفيذ توصيات الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس تحرير الأهرام العربي، إن الحرص على ترجمة توصيات منصة الحوار الوطني إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية أمر يتناسب تمامًا مع جدية الحوار الوطني، وفلسفة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل عام 2022.

توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء، والخاص بمتابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ورصد خطوات ترجمة توصيات المرحلة الأولى إلى إجراءات وبرامج عمل تتضمن عدة نقاط مهمة لابد من الإشارة إليها، أولها أن هناك حرص شديد وجدية من قبل الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني الناتجة عن مشاركات وحوارات كافة القوى السياسية حول أولويات العمل الوطني.

وتابع «الكشكي»: النقطة الثانية أن هناك إدراكا وتقديرا لحجم المجهود المبذول خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني واتضح ذلك من خلال جولة البيان لكل مراحل الحوار والاستناد إلى الأرقام والمعلومات في الحديث عن الجلسات، مشيرًا إلى أن بيان مجلس الوزراء يعطي إشارات واضحة أن الحكومة ستعمل في تنفيذ التوصيات بالتوازي ووفق جدول زمني ومؤشرات متابعة وتقييم.

محاور الحوار الوطني

وأشار عضو الحوار الوطني، إلى أن هناك حرصا شديدا بدا واضحا، وهو أن الحكومة تتحرك على صعيد المحاور الثلاث للحوار وهي المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي وذلك بتدليلها في كل محور على القضايا التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى تأكيد بيان مجلس الوزراء على تعميق وتوسيع المساحات المشتركة بين كل أطياف المجتمع من أجل المضي قدما نحو أولويات العمل الوطني واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.