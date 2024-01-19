«أنا مريض».. تفاصيل مشاركة جورج وسوف في حفله الأخير.. «إعياء شديد»

تحامل الفنان جورج وسوف، على نفسه رغم المرض، وذلك لحضورإحدى الفعاليات الفنية، وظهر جورج على المسرح في حالة إعياء شديد، حيث أحيى الحفل وهو جالس على كرسي.

وقال جورج وسوف خلال الحفل أمس: «أنا مريض»، وكان من الواضح تحامل جورج وسوف على صحته، ما تسبب له في أزمة صحية كبيرة اليوم، حيث شعر بوعكة صحية، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالسعودية، خاصة بعد نزيف شديد تعرض له، وهو ما كشفه مصدر مُقرب للفنان جورج وسوف لـ«الوطن».وأضاف المصدر أنه يخضع حاليًا لعملية جراحية عاجلة بسبب هذا النزيف.

لقاء جورج وسوف وكريم محمود عبدالعزيز

وظهر الفنان جورج وسوف وهو يجلس في غرفة، ودخل له الفنان كريم محمود عبدالعزيز ليصافحه، وخلال اللقاء أبدى الأول إعجابه الشديد بأغنية «الغزالة رايقة»، التي قدمها الثاني ضمن فيلمه الشهير «من أجل زيكو»، قائلا «أنت فنان حلو، أقسم بالله فنان حلو، وأغنية الغزالة رايقة يخربيت عقلك جميلة».