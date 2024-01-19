تفاصيل لقاء جورج وسوف وكريم محمود عبدالعزيز.. إعجاب بأغنية و«سيلفي»

جمع الفنان جورج وسوف لقاء عفوي مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، شارك الأخير كواليسه من خلال فيديو شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك».

جورج وسوف يبدي إعجابه بـ«الغزالة رايقة»

وظهر الفنان جورج وسوف وهو يجلس في غرفة، ودخل له الفنان كريم محمود عبدالعزيز ليصافحه، وخلال اللقاء أبدى الأول إعجابه الشديد بأغنية «الغزالة رايقة»، التي قدمها الثاني ضمن فيلمه الشهير «من أجل زيكو»، قائلا «أنت فنان حلو، أقسم بالله فنان حلو، وأغنية الغزالة رايقة يخربيت عقلك جميلة».

كما ذكر جورج وسوف كريم محمود عبد العزيز بأنّه ذهب إلى منزله وهو كان صغيرا في السن وأكد الأخير على هذا الأمر، قائلا «فاكر، دا في الذاكرة والله».

وفي نهاية اللقاء طلب الفنان كريم محمود عبدالعزيز من جورج وسوف، التقاط صورة معه قائلا: «أنا كان نفسي ألحقك قبل ما تمشي».