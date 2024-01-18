قراءة القرآن الكريم بعزاء والد قصي خولي على غرار نجل جورج وسوف (فيديو)

يُقام حاليا عزاء والد الفنان قُصي خولي، بفندق القيصر في مدينة طرطوس، في دولة سوريا، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

قراءة القران الكريم بعزاء والد قصي خولي

وتفاجأ الجمهور بتلاوة الشيخ ياسر صالح، القرآن الكريم، أثناء عزاء والد قصي خولي، مثلما حدث بعزاء نجل الفنان جورج وسوف، منذ أشهر قليلة ماضية.

وقدم الفنان قصي خولي، الشكر للشيخ ياسر صالح، وقال له:«إحنا واحد وبيجمعنا وطن»، وسط حضور كبير.

ورحل عن عالمنا والد الفنان قصي خولي يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعرضه لوعكة شديدة، أدت إلى إصابته بفشل كلوي.