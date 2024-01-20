دعاء الخوف المستحب: اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي

في أوقات الضعف والخوف، يسعى العديد من المواطنين إلى اللجوء الله سبحانه وتعالى، فهو الملاذ الوحيد لكل خائف ويحتاج إلى أن يطمئن، ويعتبر دعاء الخوف هو أكثر ما يلجأ إليه المسلم في هذه الأوقات، وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» أفضل دعاء يمكن ترديده في هذا الإطار.

دعاء الخوف

أوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتاواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن دعاء الخوف واحد من الأدعية التي يستحب أن يحرص عليها العبد لاسيما في الأوقات الصعبة التي يمر بها في حياتي ويشعر أن الحياة أصعب من أن يتحملها، ومن ضمن هذه الأدعية:

- اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس

- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ

ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن دعاء الخوف لم يرد له صيغة محددة على العبد أن يرددها، بل إن هناك العديد من الأدعية التي من شأنها تعمل على تخفيف الهم وتفريج الكرب والحزن عن العباد، مؤكدة أن الإكثار من الدعاء والاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى هو خير علاج لأوقات الضعف.

دعاء الخوف المتسحب

وأشارت دار الإفتاء في فتواها أن هناك بعض الأدعية التي تأتي ضمن دعاء الخوف يستحب أن يرددها العبد في هذه اللحظات، ومن هذه الأدعية ما يلي:

- اللهمَّ مالِكَ المُلْكِ تؤتي المُلكَ مَن تشاءُ وتنزِعُ المُلْكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ مَن تشاءُ وتُذِلُّ مَن تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ تولِجُ اللَّيلَ في النَّهارِ وتولِجُ النَّهارَ في اللَّيلِ وتُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميَّتِ وتُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحيِّ وترزُقُ مَن تشاءُ بغيرِ حسابٍ رحمنُ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمُهما تُعطي منهما مَن تشاءُ وتمنَعُ مَن تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغْنيني بها عن رحمةِ مَن سِواك

- اللهم إنّي أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ برٍّ، والسّلامة من كلّ إثم، والفوز بالجنّة، والنّجاة من النار، لا تدع لي ذنبًا إلّا غفرته، ولا همًّا إلّا فرّجته، ولا حاجةً من حوائج الدّنيا هي لك رضًا إلّا قضيتها، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.