أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز (صور)

«تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير»، بهذه الكلمات أكد الفنان أحمد العوضي، نبأ انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي فاجأت الجميع بخبر انفصالها بعد مرور 16 ساعة من احتفال الأخير بها وبعيد ميلادها.

وعلى الرغم من تواجد الفنان أحمد العوضي خارج البلاد، إلا إنه لم يهمل الاحتفال بها عبر حسابه الرسمي على «الإنستجرام» لتمتنع «عبدالعزيز» عن الرد على منشور التهنئية، إذ كان صمتها أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة، قبل أن تخرج بمنشور يؤكد انفصالهما رسميًا.

أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

وسرعان ما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور الانفصال، بينما بدأ البعض الآخر يبحث عن أسباب الانفصال؟ وكواليسه؟ وعن ظهورهم بعد الانفصال.

وفي أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز، كان في «دبي» إذ نشرت الفنانة زينة، بالتوازي مع انتشار أخبار الانفصال، عدة لقطات مصورة تظهر فيها رفقة العوضي، وصُناع فيلم «الإسكندراني» خلال الاحتفاء بالعمل في دبي.

وأظهرت اللقطات الفنان أحمد العوضي رفقة الجمهور الذي حضر لمساندته.

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