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حظك اليوم برج الأسد السبت 20-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:07 ص | السبت 20 يناير 2024
برج الأسد

برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بالكرم، ويتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع وقيادي مميز، وهو طوال الوقت متواجد بدائرة الضوء، كما يتصف بالثقة بالنفس التي تصل لحد التفاخر.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان السبت 20-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد ألا تهتم بمن يوجه لك أي نقد خلال العمل، وركز فقط على البحث عن أفكار مميزة ومبتكرة تجعلك مميزا بين زملائك خلال الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك الأفلاك عاطفيا بأن تصلح علاقتك بشريك حياتك وأن تنهي أي خلاف بينك وبينه، ولا تسمح لأي طرف ثالث بالتدخل بينكما حتى تعيش حياة أسرية مستقرة.

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بقلم صفية النجار