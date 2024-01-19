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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:10 ص | الجمعة 19 يناير 2024
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بالمرح وحب العمل لدرجة إتقانه، ويتمتع بشخصية اجتماعية، لذلك فهو محبوب من الجميع؛ لكنه متردد في اتخاذ القرارات، ويفضل خوض المغامرات المثيرة، وهو رومانسي لكنه لا يستطيع تحمل المسئولية في  العلاقات العاطفية.

ومن مشاهير برج الجوزاء الممثلة المصرية وفاء عامر، والممثل الأمريكي مورجان فريمان، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجوزاء أن تبحث عن أفكار مميزة ومختلفة تستطيع من خلالها إظهار مواهبك وقدراتك أمام رؤسائك في العمل، وإياك والاستسلام مرة أخرى للكسل.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تحافظ على علاقتك القوية بشريك حياتك وإياك وتجاهله مرة أخرى، حتى تظل علاقتكما مستقرة ومليئة بالحب والسعادة التي تحلم بها.

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بقلم صفية النجار