برج السرطان أول الأبراج المائية، وهو ما ينعكس على صفات مواليده فهم أشخاص عاطفيون جدًا ويتسمون باللين والعطف على الآخرين خاصة المقربين منهم، وهم شديدو الحساسية، ولذلك يسهل تعكير مزاجهم وإزعاجهم بأقل التصرفات حتى غير المقصودة منهم، وهم لا يميلون للمواجهة إنما يشعرون بالانزعاج.

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا سابقًا، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الجمعة 19-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

لديك القدرة يا برج السرطان على تحقيق أي شيء تريده، لا تهتم بما يعتقده الآخرون عنك فهم يتظاهرون بانتقادك فقط ليجعلونك تشعر بالإحباط، وفي أعماقهم يعرفون أنك روح موهوبة لذا، استمتع فقط بثقتك بنفسك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

خلال الأيام القليلة الماضية، كنت منشغلاً بقضايا حياتك المهنية والوظيفية وأهملت عائلتك وعلاقتك الرومانسية، لذا حان الوقت لأن تهتم بهذه الجوانب وإلا قد تكون هناك مشاكل في المستقبل.