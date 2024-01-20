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حظك اليوم برج العذراء السبت 20-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:07 ص | السبت 20 يناير 2024
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء محب للغير وشجاع يعطي دون مقابل، وصاحب قرار ويكره التردد، وقادر على تحمل المسئولية، ولا يثق في أحد بسهولة، وهو من أكثر الشخصيات ذكاء في التعامل مع الآخرين، ونشيط في العمل وينجز مهامه سريعًا ويعمل بتركيز حتى لو كان تحت ضغط كبير، ويشهد بهذا رؤسائه في العمل.

ومن مشاهير برج العذراء المغني العراقيّ القيصر كاظم الساهر، وسيدة مصر الأولى سابقًا جيهان السادات، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء السبت 20-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء بالسير على الطريق السليم، والتحلي بالصبر وحسن الخلق، ولا تحاول الحديث عن عملك أمام زملائك كثيرًا فقد تصيبك ثرثرة أحدهم بالحسد.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي اهتم بالعائلة وحاول أن تكون معهم أكثر وقت ممكن، أنت مشغول بالعمل والمهام الملقاة على عاتقك، حاول أن تشاركهم قضاياهم التي تشغلهم.

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بقلم صفية النجار