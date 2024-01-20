مصرع وإصابة 30 شخصا في حريق وانفجار بالصين

شهدت الصين خلال الساعات القليلة الماضية، حادثي حريق في سكن مدرسي، وانفجار وقع في ورشة إنتاج، أسفرا عن مصرع 21 شخصا على الأقل وإصابة 9 آخرين.

ولقى ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم وأصيب شخص واحد فقط، في حريق اندلع في سكن مدرسي بمدرسة ينجكاي بالقرب من مدينة نانيانج بمقاطعة خنان وسط الصين، مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

30 طالبا في السكن المدرسي

وكان السكن المدرسي يؤوي نحو 30 طالبًا عندما اندلع الحريق، وفق لوكالة «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

واندلع الحريق في الساعة 11 مساء أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، فيما تمكنت قوات الإطفاء الصينية من إخماد الحريق في تمام الساعة 11:38 مساء بالتوقيت المحلي، وفق لما ذكرته شبكة«سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي مدينة تشانجتشو بمقاطعة جيانجسو بشرقي الصين، أسفر انفجار غباري وقع في الساعة 03:38 صباح اليوم بالتوقيت المحلي في ورشة إنتاج تابعة لشركة تشانجتشو شنرونغ المحدودة للعلوم والتكنولوجيا المعدنية، عن مصرع 8 أشخاص وإصابة نفس العدد بجروح طفيفة.