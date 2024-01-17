انخفاض عدد سكان الصين يثير مخاوف الانكماش الاقتصادي في البلاد

شغل انخفاض عدد سكان الصين مختلف وسائل الإعلام العالمية والإقليمية لأن الصين الدولة الأعلى كثافة سكانية، والتي سمحت بإنجاب أكثر من طفل، بعد سياسة الطفل الواحد الذي استمر سنوات عدة.

انخفاض عدد سكان الصين

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فهناك انخفاض في عدد سكان الصين في عام 2023 للعام الثاني على التوالي، بسبب زيادة أعداد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مما أدى إلى تناقص أعداد المواليد، بجانب حدوث انكماش طفيف في الاقتصاد الثاني الذي يحتل المركز الثاني عالمياً.

معدل انخفاض عدد سكان الصين

وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن انخفاض عدد سكان الصين كان بمعدل 2.08 مليون شخص أو 0.15 بالمئة إلى 1.409 مليار نسمة في عام 2023 وسط استمرار تناقص أعداد المواليد في البلاد، وتراجع عدد السكان في جمهورية الصين بـ850 ألف نسمة في عام 2022 وكان هذا الانخفاض الأول منذ عام 1961 والذي جرى فيها مجاعة في عهد الزعيم الصيني ماو تسي تونج.

انخفاض عدد سكان الصين وعلاقة كورونا بذلك

ويرجع الخبراء انخفاض عدد سكان الصين، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين في نوفمبر 2019 في مدينة ووهان، والذي دفع الصين إلى إجراء إغلاق على السكان وإقامة حجر صحي ومنعت السفر منها وإليها جزئيا وسط ارتفاع الوفيات داخل البلاد.