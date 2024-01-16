الصين تصنع فيروسا جديدا يشبه كورونا ويهدد البشر.. قاتل لا يتأثر باللقاح

سيل من الفيروسات عرفت طريقها نحو جميع بلدان العالم، في السنوات القليلة المنقضية منذ انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، عام 2020، وبدأت السلالات والمتحورات تنتشر بشكل مرعب تسبب في حالة ذعر كبيرة، لكن الصين أجرت تجربة مثيرة لتصنيع فيروس قاتل يدعى «آكلات النمل الحرشفية».

الصين تصنع فيروسا جديدا يشبه كورونا

«فيروس آكلات النمل الحرشفية»، ليس فيروسًا منتشرًا، لكنه يعد تجربة من قبل بعض الباحثين في الصين، الذي قاموا بورقة بحثية حول صناعة فيروس جديد يشبه كورونا في تكوينه بصورة كبيرة، وكانت النتائج صادمة، بعد اكتشاف قوته وعدم قدرة اللقاح على الوقوف أمامه.

موقع «bioRxiv» أفرد تقريرًا مفصلًا عن التجربة الصينية الجديدة، التي أشرف عليها عديد من العلماء في الصين، إذ أشار الأطباء المتدربين على أيدي الجيش الصيني، إلى أن فيروس آكل النمل الحرشفي التاجي، قاتل بشكل خطير، ولا يتأثر باللقاح، بعدما قاموا بتجربته على عدد من الفئران.

8 فئران كانوا ضحية تلك التجربة الصينية، بعد الاستعانة بها من أجل صناعة الفيروس، من خلال تلقيح جزء منها بالفيروس المعطل والجزء الآخر بالفيروس لتجربة أعراض الإصابة به، المثير في الأمر أن جميع الفئران فقدوا السيطرة على مقاومة الفيروس خلال فترة لا تتخطى 7 أيام.

فيروس آكلات النمل الحرشفية.. قاتل للفئران ويهدد البشر

«قاتل للفئران ويهدد البشر»، هكذا لخصت تجربة ذلك الفيروس الجديد، التي أكدت على وجود صعوبة في مقاومته من قبل الفئران التي خضعت للتجربة بنسبة 100%، إلى جانب أنها تؤثر على البشر أيضًا وتتناقل بينهم.

يتشابه أيضًا فيروس آكل النمل الحرشفي التاجي مع فيروس كورونا، في عدد من الأشياء، إذ يشترك الفيروسان في نفس البروتينات الشوكية التي تسمح للفيروسات بالارتباط بخلايا الإنسان، ما يسبب خطرا كبيرا على حياتهم، بحسب نتائج الدراسة.

بناءً على هذه الدراسة، يعتقد الباحثون أن آكل النمل الحرشفي قد يكون له دورًا في انتقال فيروس كورونا إلى البشر، لكن هناك بعض النواقص التي لم تتضح حتى تلك اللحظة، بينها كيفية انتقال الفيروس من آكلات النمل إلى البشر.