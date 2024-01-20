غلق طريق بلبيس الصحراوي 3 أشهر.. اعرف المسار البديل

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالقاهرة ما يستلزم استكمال أعمال الغلق الكلي لطريق بلبيس الصحراوي بالوصلة من شارع الملاحة الجوية وحتى شارع حامد حجازي.

تحويلات مرورية للقادم من الطريق الدائري

بدء الغلق اعتباراً من الساعة 12,05 صباح اليوم السبت، لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي يستلزم إجراء تحويلات مرورية للقادم من الطريق الدائري يسلك يميناً شارع الملاحة الجوية فيساراً شارع الكتيبة وصولاً لشارع حامد حجازي فاستكمالاً بالتحويلات القائمة.

الإدارة العامة لمرور القاهرة

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.