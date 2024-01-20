الدفع بقطارات إضافية للوجه القبلي في إجازة نصف العام.. إليك المواعيد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

أضافت في بيان: «وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي فقد تقرر تشغيل 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلي أسوان والعكس اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 وحتى يوم الجمعة 23/2/2024، إضافة الى القطارات التي تعمل يومياً وبيانها كالتالي:

اعتبارا من يوم 24/1/2024 تشغيل قطار 1936 (مكيف) القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09:50 مساء ويصل أسوان الساعة 10:10 صباحاً، وقطار 1938( ثالثة مكيفة ) يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساء ويصل أسوان الساعة 11:55 صباحاً، وقطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 06:30 مساء ويصل أسوان الساعة 06:20 صباحا.

واعتبارا من يوم 25/1/2024 تشغيل قطار 1937 ( مكيف ) أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 06:00 مساء ويصل القاهرة 07:00 صباحا ، وقطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10:35 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً ، وقطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 03:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 03:20 صباحا.