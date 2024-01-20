هيئة الدواء تحذر من المياه الساخنة في فصل الشتاء.. تسبب جفاف الجلد

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين بشأن استخدام المياه الساخنة، وقالت في تقرير أصدرته منذ قليل، إن ​أكثر الأسباب شيوعاً للإصابة بجفاف الجلد في الشتاء هي المياه الساخنة، وتشمل أعراضه التقشر والحكة والاحمرار، وعادة ما تكون الأعراض بسيطة إلا إنها قد تزداد صعوبة في بعض الحالات، مثل حدوث التهاب أو إكزيما أو عدوى بكتيرية.​

أضرار المياه الساخنة في الشتاء

وتابعت هيئة الدواء، يحدث جفاف الجلد نتيجة انخفاض الرطوبة وبرودة الجو في الشتاء، كما يسبب استخدام المياه الساخنة جفاف الجلد، لافتة الى أن استخدام الكحول على الأيدي يزيد في ظهور أعراض الجفاف، ويمكن لاستخدام الصابون والمنظفات القوية أو المعطرة أيضًا في تقليل نسبة الزيوت الطبيعية على الجلد.​

ورشة عمل حول قواعد تسجيل المستحضرات

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء عن إعادة فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول قرار إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة رقم 388 لسنة 2023، لافتة الى أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بالدليل التنظيمي لآليات تطبيق قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الخاص بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة.

ومن المقرر أن تتضمن ورشة العمل محاضرات تعريفية عن المستحضرات المبتكرة، وخطوات العمل المتبعة الخاصة بتسجيل المستحضرات المبتكرة في مصر، وكذلك محاضرة عن براءة الاختراع في مجال الدواء، حيث سيتم إلقاء الضوء على نظام تسجيل براءات الاختراع وشروط الحصول عليها والاختراعات المستثناة من البراءة في مجال المستحضرات الصيدلية، كما سيتم التطرق إلى حقوق الملكية الفكرية والحقوق الممنوحة بموجب براءة الاختراع وأهمية ذلك في البحث والتطوير وصناعة الدواء.