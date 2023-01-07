«هيئة الدواء»: 5 نصائح لعلاج جفاف البشرة وحماية الجلد خلال فصل الشتاء

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرًا رسميا، بشأن جفاف البشرة خلال فصل الشتاء، وكيفية تجنب ذلك بعد التساؤلات العديدة التى طرحها المواطنين لها من خلال مواقعها على التواصل الاجتماعى، وقالت هيئة الدواء، إن الجلد يصاب بالجفاف والتشققات خلال فصل الشتاء بسبب التعرض للهواء الجاف، وقلة شرب الماء؛ مما يزيد من الإصابة بجفاف الجلد.​

جفاف البشرة في فصل الشتاء

وقدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح لحماية الجلد من الجفاف في فصل الشتاء وجاءت على النحو التالى:

-استخدام أنواع الصابون التي لا تحتوي على مواد كيميائية، ويفضل الأنواع التي تحتوي على الجلسرين.​

-استخدام المعقمات التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا.

-تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة.​

-الحرص على تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات.​

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بأهمية استشارة الصيدلي حول بعض المرطبات غير الوصفية مثل البانثينول، لأنه الخبير الأول بالدواء.

حماية البشرة من الجفاف خلال فصل الشتاء

وأعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بمتطلبات تحويل المستحضر من وصفي إلى غير وصفي، التي تهدف إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية بالدليل الإرشادي للأدوية الغير وصفية مع تسليط الضوء على طريقة ملئ نماذج التقديم لطلبات الأدوية غير الوصفية مع توضيح المستندات المطلوبة للتقديم، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ للقواعد والنظام الجديد الخاص بطلبات تحويل المستحضر من وصفي إلى غير وصفي.

وقالت هيئة الدواء، إنه من المقرر بدء انعقاد الورشة الأسبوع الجاري لمدة يوم واحد بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.