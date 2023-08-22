معلومات عن مرض جفاف الجلد التصبغي.. تسبب في وفاة «فتاة القمر» بالمغرب

فارقت الشابة المغربية فاطمة الزهراء الغزاوي الحياة، الأحد الماضي، بعد معاناة طويلة مع مرض جفاف الجلد التصبغي، أو ما يعرف بمرض «أطفال القمر»، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

فتاة القمر كانت مفعمة بالأمل والتفاؤل

واشتهرت «فاطمة» على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بلقب «فتاة القمر»، لأنها كانت تدافع عن قضية «أطفال القمر» بمشاركة معاناتهم اليومية، وعلى الرغم من معاناتها مع المرض ذاته، إلا أنها كانت تبعث رسائل مفعمة بالأمل والتفاؤل، وتتمتع بروح الدعابة والأمل، وكانت تنشر الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تشارك متابعيها صورها وقصتها، وتدعوهم إلى عدم الاستسلام للمرض.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ذكرت فاطمة الزهراء على تطبيق «انستجرام»، أنها تعاني من تدهور في وضعها الصحي إثر معاناتها مع فقر الدم الحاد.

أهم المعلومات عن جفاف الجلد التصبغي

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» أهم معلومات عن جفاف الجلد التصبغي، أو ما يعرف بمرض أطفال القمر:

- مرض وراثي نادر يتميز بحساسية الجلد الشديدة لأشعة الشمس.

- تم اكتشاف المرض لأول مرة عام 1870، ويصيب حوالي 1 من كل 200.000 شخص.

- يوجد نوعان رئيسيان من مرض جفاف الجلد المصطبغ، النوع التقليدي ويتميز بظهور بقع حمراء على الوجه والرقبة والصدر، وتقرحات جلدية، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

- النوع المتنوع يتميز بظهور بقع بيضاء على الجلد، وزيادة خطر الإصابة بمشاكل في العين والسمع، ويمثل ما بين 20 إلى 25% من المصابين بالمرض، وتظهر علاماته الأولى في مرحلة متأخرة، أي ما بين سن 15 و20 عامًا، والأشخاص المصابين يكونون أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس، حتى التعرض القصير لأشعة الشمس يمكن أن يسبب لهم حروقًا شديدة، والتي قد تستمر عدة أسابيع.