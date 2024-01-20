ملاذ عشاق الطبيعة والتاريخ.. خريطة التنزه لقضاء إجازة منتصف العام في أسوان

تحظى محافظة أسوان بالعديد من المزارات السياحية، التي تجعلها مقصدًا سياحيًا، لمن يرغب في قضاء إجازة منتصف العام، إذ تستقبل المدينة آلاف السياح مع بداية فصل الشتاء كل عام.

وتضم أسوان العديد من المواقع المميزة، التي يمكن زيارتها سواء المناطق التاريخية والمعابد المصرية القديمة، أو الجزر النيلية الجاذبة للسياح من جميع الدول؛ نظرًا لطقس المدينة الدافئ، الذي يجعلها من أبرز المشاتي في العالم.

وترصد «الوطن» أبرز الأماكن السياحية لقضاء إجازة منتصف العام في محافظة أسوان، وفقا للباحثة الأثرية يسرا محمد.

مسجد الطابية العريق

تعتبر منطقة الطابية التاريخية من أشهر الأماكن في أسوان، وأجملها إذ يعود المسجد إلى بداية القرن التاسع عشر، وبدأ بناؤه خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وجرى افتتاحه في عهد الرئيس السابق أنور السادات، وكانت المنطقة مخصصة لتكون مقرًا لأول كلية حربية في مصر، وهي واحدة من طابيتين حربيتين في أسوان جرى إنشاؤهما خلال عهد محمد علي باشا.

السد العالي

أحد أهم الوجهات السياحية في أسوان، لما يحمله من أهمية تاريخية كبيرة للمصريين على مر العصور، ويُعتبر السد العالي أضخم مشروع قومي جرلا تنفيذه في القرن العشرين، ويتميز السد من الناحية السياحية بمناظره الخلابة لمياه النيل، ورؤية رحلات الصيد، كما يوفر السد العالي فرصة للزوار لاستكشاف تاريخ مصر القديم، وتأثيرات بناء السد على المنطقة المحيطة به.

جزيرة فيلة

تعد جزيرة فيلة وجهة سياحية رائعة في أسوان، حيث يمكن للزوار زيارة معابدها الأثرية واستكشاف تماثيل مصر الشهيرة، وتعرف أيضًا بموقعها الهام في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وتحتوي على العديد من المعابد والتماثيل التي جرى نقلها إلى الجزيرة، خلال بناء السد العالي.

معبد أبو سمبل

يأتي معبد أبو سمبل ضمن أشهر المعالم السياحية في أسوان، ويعد واحدًا من أبرز معابدها، ويتميز بوجود العديد من الرحلات التي تتيح الفرصة للاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية على ضفتي النيل، وزيارة المعابد الأثرية الأخرى في مدينة أبو سمبل، والمواقع التاريخية على طول المسار.

الجزر النيلية

وبجانب الاستمتاع بحضارة مصر القديمة ومعابدها، تأتي الجزر النيلية التي تجسد التراث النوبي القديم والفلكلور الحضاري، من خلال الرحلات إلى الجزر لرؤية الصخور الطبيعية، التي تتواجد في وسط نهر النيل ومن ضمنها جزيرة «هيسة» و«بربر» و«التمساح» وغيرها.