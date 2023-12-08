قضاة يوضحون تفاصيل تجهيز اللجان الانتخابية في محافظة أسوان

التقت قناة «إكسترا نيوز»، بعدد من المستشارين والقضاة، للاطلاع على آخر الترتيبات الخاصة بسير العملية الانتخابية والإشراف القضائي.

أكد المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جرى الانتهاء من الإجراءات اللوجستية لتجهيز أماكن إقامة القضاة واللجان الانتخابية، بالتنسيق مع لجنة المتابعة بمحكمة أسوان الابتدائية، وجرى الوصول إلى درجات متقدمة للغاية من التجهيزات اللوجستية في اللجان، من صناديق وسواتر وملصقات للإشارات التعريفية التي تسهل عملية الانتخاب للناخبين.

بدوره، قال المستشار وليد عبد السلام نائب رئيس محكمة النقض، إنَّه سيجري التوجه إلى مقر المحكمة الابتدائية لاستلام الأوراق، ليبدأ التوزيع بعدها على اللجان العامة في أسوان.

أكد المستشار محمد عبد الوهاب، أحد القضاة المشاركين في العملية الانتخابية، أنَّ الوصول إلى أسوان سيكون غداً، لاستلام المظاريف وأوراق العملية الانتخابية من محكمة أسوان، وبعدها سيجري التوجه إلى محل الإقامة.